Число жертв взрыва в петербургском метро возросло до 14

2017-04-04 12:24 | www.trend.az | 3

Общее число жертв взрыва в метро в Петербурге достигло 14 человек. Об этом сообщила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, передает ТАСС.

"Сегодня можно констатировать смерть 14 человек: 11 - на месте происшествия и трое скончались в агонирующем состоянии - один на этапе транспортировки в скорой помощи, и двое - в приемном отделении Мариинской больницы от травм, несовместимых с жизнью", - сказала она журналистам в Петербурге.

По словам министра, на данный момент 49 человек находятся в стационаре. "Тринадцать отпущены. Все больные каждый день осматриваются лучшими специалистами, лекарствами и кровью все обеспечены", - добавила Скворцова.