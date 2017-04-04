Организаторов «Евровидения» обвинили во вмешательстве во внутренние дела Украины

2017-04-04 12:09 | www.oxu.az | 3

Члены наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) раскритиковали заявление генерального директора Европейского вещательного союза (ЕВС) Ингрид Делтенре о возможном бойкоте «Евровидения» в Киеве рядом вещательных компаний Европы. Обращение приводится на сайте «Общественное вещание».

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

«Члены наблюдательного совета призывают директора ЕВС Ингрид Делтенре и Европейский вещательный союз уважать суверенитет Украины, не превращать организацию в инструмент чужих политических манипуляций и не препятствовать такими заявлениями нормальному проведению конкурса — как в этом году, так и в будущем», - говорится в обращении.

Так в НОТУ прокомментировали призыв Делтенре допустить к участию в «Евровидении-2017» российскую певицу Юлию Самойлову, которой Служба безопасности Украины (СБУ) закрыла въезд в страну.

«Требование отменить решение СБУ, принятое в пределах его законных полномочий, как и тезис о согласовании решений СБУ с ЕВС, может быть расценено как вмешательство во внутренние дела Украины, что выходит за пределы полномочий союза и задач конкурса «Евровидение»», - отметили в компании.

Представители НОТУ выразили недовольство тем, что критика Делтенре направлена на Украину, а не на Россию.

«Это существенно противоречит заявлениям Ингрид Делтенре о «аполитичности» «Евровидения»», - отметили они.

Письмо Делтенре к украинскому премьеру Владимиру Гройсману 31 марта опубликовал портал Oikotimes, посвященный «Евровидению». В обращении говорилось, что члены ЕВС крайне негативно оценивают сложившуюся ситуацию, а ряд вещательных компаний Европы, названия которых не приводятся, намерены бойкотировать музыкальный конкурс. Представители ЕВС подтвердили подлинность послания.

СБУ закрыла Самойловой въезд в страну 22 марта. Такое решение было связано с посещением певицей Крыма в 2015 году, что на Украине считают нарушением государственной границы.

Полуфиналы «Евровидения-2017» состоятся 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая.

A.C.

