Избавьтесь от гайморита в течение нескольких минут
2017-04-04 12:12 | www.oxu.az | 3
Гайморит (синусит) — это состояние воспаленной подкладки стен пазух. Эта проблема затрагивает многих людей, и они всегда пытаются найти лекарство.
Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.
Вот общие симптомы, когда вы страдаете от хронической инфекции синуса:
Головные боли
Лихорадка
Потеря обоняния
Заложенный нос
Застой или кашель
Неприятный запах изо рта
Усталость
Существует несколько типов синусита:
Хронический: хроническое воспаление может продолжаться около 2 месяцев и, возможно, больше.
Острый: острое воспаление может длиться около 2 недель, и характеризуется похожими симптомами, такими как и простуда: лицевая боль, насморк и заложенный нос.
Подострый: может длиться около 1 или 2 месяцев.
Периодический: несколько воспалений в течение года.
Люди всегда пытаются вылечить гайморит с помощью лекарств, но они не всегда эффективны, и помогают лишь временно, что может привести к более серьезным симптомам.
Таким образом, мы предлагаем вам самодельное натуральное средство, которое поможет вам побороть эту проблему.
Вам понадобятся:
½ стакана питьевой воды
1 ст.л. меда
1 лимон (сок)
1 ст.л. кайенского перца
¼ стакана яблочного уксуса – нефильтрованного
Приготовление:
Сначала нагрейте воду, и когда она закипит, вылейте ее в кружку. Помешивая добавьте яблочный уксус в воду. Эта смесь улучшает иммунную систему и ваше здоровье.После этого вы можете добавить мед и кайенский перец. Размешайте смесь только один раз, чтобы сохранить все полезные питательные вещества меда. В конце добавьте лимонный сок и снова перемешайте.
Применение:
Потребляйте смесь утром натощак, а также вечером перед сном. Вы можете пить средство до тех пор, пока не устраните все симптомы воспаления пазух.