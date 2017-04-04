Избавьтесь от гайморита в течение нескольких минут

2017-04-04 12:12 | www.oxu.az | 3

Гайморит (синусит) — это состояние воспаленной подкладки стен пазух. Эта проблема затрагивает многих людей, и они всегда пытаются найти лекарство.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Вот общие симптомы, когда вы страдаете от хронической инфекции синуса:

Головные боли

Лихорадка

Потеря обоняния

Заложенный нос

Застой или кашель

Неприятный запах изо рта

Усталость

Существует несколько типов синусита:

Хронический: хроническое воспаление может продолжаться около 2 месяцев и, возможно, больше.

Острый: острое воспаление может длиться около 2 недель, и характеризуется похожими симптомами, такими как и простуда: лицевая боль, насморк и заложенный нос.

Подострый: может длиться около 1 или 2 месяцев.

Периодический: несколько воспалений в течение года.

Люди всегда пытаются вылечить гайморит с помощью лекарств, но они не всегда эффективны, и помогают лишь временно, что может привести к более серьезным симптомам.

Таким образом, мы предлагаем вам самодельное натуральное средство, которое поможет вам побороть эту проблему.

Вам понадобятся:

½ стакана питьевой воды

1 ст.л. меда

1 лимон (сок)

1 ст.л. кайенского перца

¼ стакана яблочного уксуса – нефильтрованного

Приготовление:

Сначала нагрейте воду, и когда она закипит, вылейте ее в кружку. Помешивая добавьте яблочный уксус в воду. Эта смесь улучшает иммунную систему и ваше здоровье.После этого вы можете добавить мед и кайенский перец. Размешайте смесь только один раз, чтобы сохранить все полезные питательные вещества меда. В конце добавьте лимонный сок и снова перемешайте.

Применение:

Потребляйте смесь утром натощак, а также вечером перед сном. Вы можете пить средство до тех пор, пока не устраните все симптомы воспаления пазух.

A.C.

