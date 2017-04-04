Азербайджанские судьи по художественной гимнастике получили максимальное количество категорий в Олимпийском цикле
2017-04-04 12:26 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - В Баку 25-31 января состоялись международные судейские курсы по художественной гимнастике.
На курсах с участием представителей гимнастических федераций из 17 государств, 19 из 20 судей Азербайджана удачно сдали экзамены.
Предоставляем список данных судей:
|
Имя, фамилия
|
Судейская категория
|
Индивидуальная программа
|
Программа групповых упражнений
|
Наталья Буланова
|
2
|
3
|
Евгения Жидкова
|
3
|
2
|
Анастасия Прасолова
|
3
|
3
|
Вафа Бакарова
|
3
|
3
|
Нигяр Абдусалимова
|
3
|
3
|
Жаля Гаратова
|
3
|
4
|
Фатима Шафизаде
|
4
|
3
|
Мансура Багиева
|
4
|
3
|
Телана Алиева
|
4
|
3
|
Сабина Аббасова
|
4
|
4
|
Айсель Аллахвердиева
|
4
|
4
|
Эльнара Гусейнова
|
4
|
4
|
Лала Магеррамова
|
4
|
4
|
Нигяр Мирзоева
|
4
|
4
|
Александра Рейш
|
4
|
4
|
Айнур Мустафаева
|
4
|
4
|
Лейли Гусейнли
|
4
|
-
|
Медина Гасанова
|
4
|
-
|
Ирада Ахадзаде
|
4
|
-
Таким образом, представители Азербайджана впервые получили максимальное количество судейских категорий в одном Олимпийском цикле.