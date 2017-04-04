Азербайджанские судьи по художественной гимнастике получили максимальное количество категорий в Олимпийском цикле

2017-04-04 12:26 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Баку 25-31 января состоялись международные судейские курсы по художественной гимнастике.

На курсах с участием представителей гимнастических федераций из 17 государств, 19 из 20 судей Азербайджана удачно сдали экзамены.

Предоставляем список данных судей:

Имя, фамилия Судейская категория Индивидуальная программа Программа групповых упражнений Наталья Буланова 2 3 Евгения Жидкова 3 2 Анастасия Прасолова 3 3 Вафа Бакарова 3 3 Нигяр Абдусалимова 3 3 Жаля Гаратова 3 4 Фатима Шафизаде 4 3 Мансура Багиева 4 3 Телана Алиева 4 3 Сабина Аббасова 4 4 Айсель Аллахвердиева 4 4 Эльнара Гусейнова 4 4 Лала Магеррамова 4 4 Нигяр Мирзоева 4 4 Александра Рейш 4 4 Айнур Мустафаева 4 4 Лейли Гусейнли 4 - Медина Гасанова 4 - Ирада Ахадзаде 4 -

Таким образом, представители Азербайджана впервые получили максимальное количество судейских категорий в одном Олимпийском цикле.