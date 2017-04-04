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Азербайджанские судьи по художественной гимнастике получили максимальное количество категорий в Олимпийском цикле

2017-04-04 12:26 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Баку 25-31 января состоялись международные судейские курсы по художественной гимнастике.

На курсах с участием представителей гимнастических федераций из 17 государств, 19 из 20 судей Азербайджана удачно сдали экзамены.

Предоставляем список данных судей:

Имя, фамилия

Судейская категория

Индивидуальная программа

Программа групповых упражнений

Наталья Буланова

2

3

Евгения Жидкова

3

2

Анастасия Прасолова

3

3

Вафа Бакарова

3

3

Нигяр Абдусалимова

3

3

Жаля Гаратова

3

4

Фатима Шафизаде

4

3

Мансура Багиева

4

3

Телана Алиева

4

3

Сабина Аббасова

4

4

Айсель Аллахвердиева

4

4

Эльнара Гусейнова

4

4

Лала Магеррамова

4

4

Нигяр Мирзоева

4

4

Александра Рейш

4

4

Айнур Мустафаева

4

4

Лейли Гусейнли

4

-

Медина Гасанова

4

-

Ирада Ахадзаде

4

-

Таким образом, представители Азербайджана впервые получили максимальное количество судейских категорий в одном Олимпийском цикле.

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