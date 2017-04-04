СЕ заинтересован в усиленной работе с правительственными структурами в Азербайджане - глава представительства

2017-04-04 12:31 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Совет Европы заинтересован в усиленной работе с правительственными структурами в Азербайджане, сказала глава бакинского представительства СЕ Драгана Филипович, выступая во вторник на итоговой конференции на тему «Повышение эффективности и качества правосудия посредством реализации инструментов CEPEJ национальными пилотными судами и Академией юстиции Азербайджана».

Филипович напомнила, что Азербайджан является членом Совета Европы с 2001 года. «Мы совместно сотрудничаем в сфере обеспечения эффективной деятельности судебно-правовой системы. Это сотрудничество направлено на доступность правосудия для всех. Для снижения числа обращений в Европейский суд важна эффективная работа правосудия на национальном уровне», - сказала она.

Филипович отметила плодотворность работ, проведенных в рамках проекта. «Проект успешно завершен, и создал возможности для нового сотрудничества. Мы можем обозначить сферы для дальнейшей совместной работы», - сказала она.

На мероприятии было отмечено, что проект "CEPEJ" сыграл большую роль в улучшении деятельности в судебной сфере в Азербайджане.

Мероприятие было организовано в рамках сотрудничества по программе «Восточное партнерство» Совета Европы и ЕС на 2015-2017 годы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)