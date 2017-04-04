Бюльбюльоглу в случае избрания главой ЮНЕСКО намерен минимизировать политические баталии в организации

2017-04-04 12:38 | www.apa.az | 3

Приоритетом Полада Бюльбюльоглу, действующего посла Азербайджана в РФ, в случае избрания на пост Генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), будет минимизация «политических баталий» в этой структуре.

Об этом сообщает АПА со ссылкой на Интерфакс.

«Полагаю важным свести политические баталии в ЮНЕСКО к минимуму. Для конфронтации, увы, и без того есть множество форматов. Задача же ЮНЕСКО - искать мира через активность в гуманитарной сфере»,- заявил П.Бюльбюльоглу в интервью «Российской газете».

Кроме того, дипломат полагает, что в ЮНЕСКО необходима адаптация к сложным кризисным условиям.

«Необходима серьезная адаптация организации к нынешним сложным кризисным условиям. Но, как говорят, «дорогу осилит идущий». Свою часть пути в этом направлении я пройти готов. И надеюсь, что во взаимодействии со всеми партнерами нам будет чем гордиться в конце этого пути»,- отметил П.Бюльбюльоглу.

Как сообщалось ранее, в связи с завершением срока деятельности действующего гендиректора ЮНЕСКО Ирины Боковой, согласно процедурам организации на это место Баку выдвинул кандидатуру П.Бюльбюльоглу.

«Процесс официальных собеседований в рамках подготовки к выборам начнется на сессии Исполнительного совета организации, которая состоится в конце апреля - начале мая 2017 года. Он продлится до следующей сессии совета в октябре, когда пройдет тайное голосование с целью определения кандидата, набравшего наибольшее количество голосов. Данный кандидат и будет представлен на рассмотрение сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в первой половине ноября», - сказал Бюльбюльоглу.