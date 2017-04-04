Президенту Азербайджана вручен высший орден Сербии - ОБНОВЛЕНО
2017-04-04 12:45 | www.apa.az | 3
Как сообщает АПА, посол Небойша Родич вручил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву высший орден Сербии, которого глава государства был удостоен в 2013 году за вклад в дело развития и укрепления дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Сербией.
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10:55
Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял чрезвычайного и полномочного посла Сербии в Азербайджане Небойшу Родича.
Как сообщает АПА, информацию об этом распространила пресс-служба президента.