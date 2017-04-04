Рамин Гулузаде примет граждан в Масаллы

2017-04-04 12:17 | www.oxu.az | 3

Время приема граждан министром транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамином Гулузаде в городе Масаллы перенесено с 7 на 14 апреля 2017 года.

Об этом Oxu.Az сообщили в министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

В этот день в 12:30 министр Рамин Гулузаде примет в Масаллы жителей Масаллинского, Лянкяранского, Астаринского, Лерикского и Ярдымлинского районов, ответит на интересующие их вопросы по поводу качества оказываемых населению услуг в сфере телекоммуникаций, интернета, радио, телевидения и связи, культуры обслуживания.

Граждане могут написать на электронную почту mincom@mincom.gov.az, обратиться в Call-центр 1655 или позвонить по номеру (994 12) 598 38 18 (звонок из регионов бесплатный).

В то же время граждане, желающие прийти на прием, будут обеспечены транспортными средствами почтовыми и телефонными узлами по месту проживания. Для этого следует позвонить по следующим номерам:

В Масаллинском районе 025 2153004

В Лянкяранском районе 025 2554527

В Астаринском районе 0252254242

В Лерикском районе 025 2746088

В Ярдымлинском районе 025 2061055

У.А.

