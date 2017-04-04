Грузия подписала с Европолом соглашение о сотрудничестве

2017-04-04 12:39 | www.trend.az | 4

Министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили и директор Европейского полицейского агентства (Европола) Роб Уэйнрайт подписали соглашение об оперативном и стратегическом сотрудничестве, передает ТАСС.

Как заявил на церемонии подписания глава грузинского МВД, документ "переводит сотрудничество между правоохранительными органами Грузии и стран-членов ЕС на новый, более высокий уровень".

"Грузия становится страной - оперативным и стратегическим партнером Европола, что дает возможность сотрудничать с полицейской службой Евросоюза на оперативном и неоперативном направлениях, обмениваться с Европолом и правоохранительными органами стран - членов ЕС оперативной информацией и персональными данными по специальному безопасному каналу", - отметил Мгебришвили.

Как подчеркнул присутствовавший на церемонии подписания премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, "заключение соглашения является еще одним шагом на пути европейской интеграции Грузии". Глава правительства также назвал "важным" приезд в Тбилиси директора Европола и подписание документа.

Европарламент утвердил проект соглашения об оперативном и стратегическом сотрудничестве между Грузией и Европолом на пленарном заседании в декабре прошлого года.