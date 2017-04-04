В Санкт-Петербурге станцию «Сенная площадь» закрыли из-за анонимного звонка об угрозе взрыва

2017-04-04 13:02 | www.apa.az | 3

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает ГУП «Петербургский метрополитен».

«В 11:21 станция «Сенная площадь» закрыта на вход и выход пассажиров для осмотра станции по анонимному звонку о заминировании», - говорится в релизе.

Поезда проезжают станцию без остановки.

Отметим, вчера днем на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.