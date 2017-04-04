В теракте в Санкт-Петербурге погибла азербайджанка – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-04-04 12:25 | www.oxu.az | 3

Азербайджанка Дильбер Алиева, погибшая в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга, не являлась гражданской Азербайджана.

Как передает Oxu.Az, об этом Trend сообщил генконсул Азербайджана в Петербурге Султан Гасымов.

«Дильбяр Гасымова была гражданской России, жила там и получала образование», - заявил С.Гасымов.

12:04

Среди жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга оказалась азербайджанка Дильбара Алиева.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, подруга 20-летней Дильбары сделала заявление российским СМИ.

По словам подруги, самой большой мечтой Дильбары было стать спортивным психологом.

Она также добавила, что у погибшей девушки есть брат.

Отметим, что 3 апреля Дильбара в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, но умерла 4 апреля.

10:47

Уточнено, что в результате теракта в метро Санкт-Петербурга погибла азербайджанка. Выясняется, была ли она гражданкой Азербайджана.

Как передает Oxu.Az, об этом АПА заявил генконсул Азербайджана в Санкт-Петербурге Султан Гасымов.

По его словам, наша соотечественница после вчерашнего теракта была доставлена в Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе:

«В настоящее время там находится сотрудник нашего консульства».

09:32

В социальных сетях появилась информация о ещё одной жертве теракта в петербургском метро. Ночью в больнице от тяжёлых травм скончалась молодая азербайджанка Дильбара Алиева.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life.ru, в больнице она проходила как неизвестная пациентка, предположительно 21-летняя Тамара Алиева. Она поступила в крайне тяжёлом состоянии и умерла в стационаре.

Информация проверяется.

Отметим, что в результате взрыва в петербургском метро погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больнице.

Также, один из раненых в результате совершенного теракта оказался азербайджанцем.

Э.А.