В теракте в Санкт-Петербурге погибла азербайджанка – ФОТО + ОБНОВЛЕНО
2017-04-04 12:25 | www.oxu.az | 3
Азербайджанка Дильбер Алиева, погибшая в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга, не являлась гражданской Азербайджана.
Как передает Oxu.Az, об этом Trend сообщил генконсул Азербайджана в Петербурге Султан Гасымов.
«Дильбяр Гасымова была гражданской России, жила там и получала образование», - заявил С.Гасымов.
12:04
Среди жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга оказалась азербайджанка Дильбара Алиева.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, подруга 20-летней Дильбары сделала заявление российским СМИ.
По словам подруги, самой большой мечтой Дильбары было стать спортивным психологом.
Она также добавила, что у погибшей девушки есть брат.
Отметим, что 3 апреля Дильбара в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, но умерла 4 апреля.
10:47
Уточнено, что в результате теракта в метро Санкт-Петербурга погибла азербайджанка. Выясняется, была ли она гражданкой Азербайджана.
Как передает Oxu.Az, об этом АПА заявил генконсул Азербайджана в Санкт-Петербурге Султан Гасымов.
По его словам, наша соотечественница после вчерашнего теракта была доставлена в Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе:
«В настоящее время там находится сотрудник нашего консульства».
09:32
В социальных сетях появилась информация о ещё одной жертве теракта в петербургском метро. Ночью в больнице от тяжёлых травм скончалась молодая азербайджанка Дильбара Алиева.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life.ru, в больнице она проходила как неизвестная пациентка, предположительно 21-летняя Тамара Алиева. Она поступила в крайне тяжёлом состоянии и умерла в стационаре.
Информация проверяется.
Отметим, что в результате взрыва в петербургском метро погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больнице.
Также, один из раненых в результате совершенного теракта оказался азербайджанцем.
Э.А.