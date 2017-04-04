Транскаспийский маршрут открывает большие перспективы для Азербайджана и Казахстана - эксперт

2017-04-04 13:24 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/- Реализация проекта Транскаспийского международного транспортного маршрута открывает большие перспективы перед Азербайджаном и Казахстаном, считает заместитель директора Института общественной политики казахстанской правящей партии "Нур Отан" Владимир Тельнов.

Об этом он сказал во вторник во время видео-моста "Баку-Астана" по итогам официального визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Азербайджан.

Тельнов напомнил, что реализация этого проекта и транспортное сотрудничество между двумя странами было одной из основных тем вчерашних переговоров между Президентами Азербайджана и Казахстана.

Он отметил, что сегодня в обеих странах активно развивается транспортная инфраструктура: строятся новые и модернизируются старые железные и автомобильные дороги, модернизируется морская инфраструктура. Так, в конце марта в Азербайджан прибыл первый груз из нового казахстанского порта Курык.

Тельнов напомнил, что развитие транспортных сетей в свое время придало импульс развитию многих государств запада.

В то же время, по словам Тельнова, для успешности Транскаспийского маршрута необходимо создавать транспортную систему 21-ого века на современной технологической основе, исключив таможенные и бюрократические препятствия для перевозчиков. Он также отметил, что Азербайджану и Казахстану необходимо стремиться стать не только путем следования товаров из Китая в Европу и обратно, но и самим быть производственными площадками и участвовать в общем Евразийском производственном процессе. Все это будет способствовать росту благосостояния народа, сказал эксперт.

Транскаспийский международный транспортный маршрут пролегает через Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию и далее через Турцию и Украину - в Европу.

В октябре прошлого года Азербайджан, Казахстан и Грузия подписали договор об учреждении Международной ассоциации ТМТМ, офис которой размещен в Астане. Ее деятельность направлена на привлечение транзитных и внешнеторговых грузов, а также на развитие интегрированных логистических продуктов по маршруту ТМТМ.

( Автор: Елена Косолапова)