Türkiye'de elektrik tüketimi martta yüzde 6,4 arttı

2017-04-04 14:34 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Türkiye'nin elektrik tüketimi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 artarak, 23 milyar 586 milyon 499 bin kilovatsaate yükseldi

Türkiye'nin elektrik tüketimi martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,4 artarak, 23 milyar 586 milyon 499 bin kilovatsaat oldu.



Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, geçen yıl martta 22 milyar 160 milyon 622 bin kilovatsaat elektrik tüketildi. Bu yıl martta elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,43 artarak, 23 milyar 586 milyon 499 bin kilovatsaate yükseldi.



Söz konusu ayda elektrik üretimi de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 artarak, 23 milyar 529 milyon 350 bin kilovatsaate çıktı. Elektrik üretiminin yüzde 34,8'i doğalgaz santrallerinden, yüzde 24,1'i hidroelektrik santrallerden, yüzde 16,6'sı da ithal kömür santrallerinden karşılandı.



Elektrik üretiminde yerli kömür santrallerinin payı yüzde 15, rüzgar enerjisi santrallerinin payı yüzde 5,7 seviyesinde gerçekleşirken, kalan yüzde 3,8'lik kısım da jeotermal, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından üretildi.

Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 817 milyon 646 bin kilovatsaatle 14 Mart'ta kaydedildi. Günlük bazda en düşük tüketim ise 647 milyon 553 bin kilovatsaatle 26 Mart'ta gerçekleşti.



İhracat yüzde 309 arttı

Türkiye'nin elektrik ihracatı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 309 artarak, 248 milyon 209 bin kilovatsaate ulaştı. Geçen yıl martta 60 milyon 552 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.



Öte yandan, söz konusu ayda elektrik ithalatı yüzde 33,6 azalarak 305 milyon 358 bin kilovatsaate geriledi. Geçen yıl martta 459 milyon 811 bin kilovatsaat elektrik ithal edilmişti.