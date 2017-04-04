Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkeş'i daima saygıyla anacağız

2017-04-04 14:36 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in vefatının 20'nci yılına ilişkin yayınladığı mesajında, "Merhum Türkeş'i, ömrünü Türkiye'ye ve Türk milletine hizmete adamış bir devlet ve siyaset adamı olarak daima saygıyla hatırlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i, ömrünü Türkiye'ye ve Türk milletine hizmete adamış bir devlet ve siyaset adamı olarak daima saygıyla hatırlayacaklarını bildirdi.

Erdoğan, Türkeş'in vefatının 20. yılı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Milliyetçi Hareket Partisinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i ebediyete intikalinin 20. yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Merhum Türkeş'i, ömrünü Türkiye'ye ve Türk milletine hizmete adamış bir devlet ve siyaset adamı olarak daima saygıyla hatırlayacağız."ifadelerini kullandı.