Обувная сеть Carlo Pazolini объявлена банкротом

2017-04-04 13:18 | www.apa.az | 3

Московский арбитраж по иску ООО «АТБ Банк» признал несостоятельным основателя сети Carlo Pazolini Илью Резника. В отношении бизнесмена введена процедура реструктуризации долгов.

Отметим, что бренд Carlo Pazolini был создан в 1991 году. Он имеет более 180 фирменных магазинов в России, Италии, Китае, Греции, Чехии, Украине, Азербайджане и Молдове. Обувная сеть сейчас испытывает финансовые трудности. По данным «Интерфакса» основатель и совладелец обувной сети Илья Резник заочно арестован на 18 месяцев Высоким судом Лондона.