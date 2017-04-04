В Азербайджане присвоившего 17 тысяч манатов освободили в зале суда

2017-04-04 12:29 | www.oxu.az | 3

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу Эльчина Алимарданова, обвиняемого в мошенничестве.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на процессе под председательством Афгана Гаджиева был вынесен приговор.

Суд приговорил Э.Алимарданова к двум годам лишения свободы условно. Он был освобожден в зале суда.

Э.Алимарданов обвиняется в том, что мошенническим путем выманил у соседа 17 тыс. манатов, пообещав добиться освобождения его находившегося в тюрьме родственника.

A.M.

