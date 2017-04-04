В Петербурге эвакуировали супермаркет

2017-04-04 12:31 | www.oxu.az | 3

Посетителей и работников одного из петербургских супермаркетов экстренно эвакуировали после обнаружения бесхозной сумки.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили РИА Новости в региональном управлении Росгвардии.

«Люди были эвакуированы из супермаркета по адресу: ул. Бабушкина, 125 из-за сумки, оставленной в камере хранения», - рассказали в ведомстве.

Как сообщили в пресс-службе, после проверки оказалось, что это лишь сумка от ноутбука. Супермаркет работает в штатном режиме.

Н.О.