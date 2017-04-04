Победа партии Сагсяна говорит о том, что коррупция и кризис в экономике Армении продолжится - американский эксперт

2017-04-04 13:53 | www.trend.az | 4

БАКУ/Trend/ - Во время проведения парламентских выборов в Армении, наблюдалось множество организационных проблем, зафиксированы случаи незаконного вмешательства в процесс голосования, с целью фальсификации результатов голосования, сказал Trend в среду эксперт по международным отношениям Университета Маркетт (США) Питер Тейс.

По словам эксперта, победа партии Саргсяна говорит о том, что кризисная экономическая ситуация в Армении продолжится, также как сохранится распространение коррупции.

«Страной вновь будет руководить Саргсян, здоровой атмосфере в области внешней политики Армении ожидать не следует, а также в ближайшее время на линии противостояния армянских и азербайджанских войск будет по-прежнему нарушаться режим прекращения огня», - сказал эксперт.

По словам Питера Тейса прошедшие в Армении парламентские выборы были раскритикованы даже наблюдателями ОБСЕ.

В Армении второго апреля состоялись парламентские выборы, где были допущены тотальные фальсификации.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Анаханум Хидаятова. Редактор: Хазар Ахундов)

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