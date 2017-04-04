Обсуждается вероятность участия генсека ООН на Бакинском форуме

2017-04-04 13:24 | www.apa.az | 3

Министр культуры и туризма Абульфас Гараев находится с визитом в Нью-Йорке, где проведет обсуждения в связи с IV Форумом Всемирного межкультурного диалога и встречами высокого уровня международных организаций в рамках этого форума.

Как сообщили АПА в отделе информации и связей с общественностью министерства, в рамках визита состоялась встреча министра с руководителем аппарата генсека ООН Марией Луизой Рибейру Виотти.

На встрече министр Абульфас Гараев дал подробную информацию об инициативах президента Ильхама Алиева – Бакинском процессе и Форуме Всемирного межкультурного диалога, а также призвал ООН, как самую влиятельную организацию в мире, принять участие в этом процессе. На встрече был проведен обмен мнениями о возможности участия генсека ООН или его представителя на форуме.

Затем Абульфас Гараев встретился с заместителем генсека ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтманом.



Министр проинформировал Фелтмана о важности Бакинского процесса и Форума Всемирного межкультурного диалога для деятельности ООН. По его словам, темой мероприятия является «Развитие межкультурного диалога: новые возможности для безопасности человека, мира и устойчивого развития».



На встречах присутствовал постоянный представитель Азербайджанской Республики при ООН Яшар Алиев и другие.



Затем была проведена встреча с председателем Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) Фредериком Мусиива Макамуре Шавой и другими официальными лицами Альянса.



На встречах были обсуждены вклад Азербайджана в мировую культуру, проекты диалога и сотрудничества, Бакинский процесс и вопросы подготовки к Форуму.