Полад Бюльбюльоглу: «Нужна работа по определению самых важных приоритетов для каждой страны»

2017-04-04 13:50 | www.apa.az | 3

«Известие о том, что правительство Азербайджана приняло решение о выдвижении моей кандидатуры на пост генерального директора ЮНЕСКО, хотя и стало для меня некоторой неожиданностью, вместе с тем поставило передо мной четкие задачи по распространению на глобальном уровне того позитивного опыта, который накоплен в нашей стране в сфере гуманитарного сотрудничества».

Как сообщает АПА, об этом в интервью «Российской газете» заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу. По его словам, сегодня ЮНЕСКО, как и все мировое сообщество в целом, испытывает определенные затруднения на пути к своим целям: «Налицо явный дефицит финансовых ресурсов. Нужна очень вдумчивая, планомерная работа по оптимизации деятельности ЮНЕСКО».

Посол отметил, что в нашей стране уделяется большое внимание заботе о сохранении исторических объектов, два из которых («Старая крепость в Баку с Дворцом ширваншахов и Девичьей Башней» и «Культурный пейзаж наскальных рисунков Гобустана») включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО: «Мы также активно участвуем в формировании листов нематериального культурного наследия человечества, где на данный момент представлены семью национальными элементами, а еще два отражены в качестве имеющих отношение к целой группе стран. Если проанализировать процессы, происходящие в сфере защиты оставшегося нам наследия предков, то в Азербайджане налицо конвертация экономических достижений в сохранение и развитие культуры. Полагаю, этот полезный опыт может оказаться востребованным и в глобальном масштабе».

Что касается приоритетов, Полад Бюльбюльоглу подчеркнул, что важно свести политические баталии в ЮНЕСКО к минимуму: «Для конфронтации, увы, и без того есть множество форматов. Задача же ЮНЕСКО - искать мира через активность в гуманитарной сфере. Нужна работа по определению самых важных приоритетов для каждой страны. Свою часть пути в этом направлении я пройти готов. И надеюсь, что во взаимодействии со всеми партнерами нам будет чем гордиться в конце этого пути».

Отметим, новый генсек ЮНЕСКО будет избран в октябре этого года. Наряду с Поладом Бюльбюльоглу на этот пост выдвинуты кандидатуры еще 9 человек.