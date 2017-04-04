Вера Брежнева станет почетной гостьей Бакинского шопинг-фестиваля – ФОТО + ВИДЕО

2017-04-04 12:37 | www.oxu.az | 2

В рамках Бакинского шопинг-фестиваля в столице Азербайджана состоится концерт звезды российского шоу-бизнеса Веры Брежневой.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az.

Бакинский шопинг-фестиваль приготовил еще один невероятный сюрприз - почетной гостьей фестиваля станет популярная певица, экс-солистка «золотого» состава группы «ВИА Гра», актриса и телеведущая Вера Брежнева.



20 апреля в рамках фестиваля она выступит с концертом под названием #Номер1 во Дворце Гейдара Алиева, где представит грандиозное шоу с танцами и спецэффектами, а также исполнит новые песни.

Встреча с Верой Брежневой – еще один довод в пользу приезда на Бакинский шопинг-фестиваль, который обещает стать главным событием этой весны. Отметим, что впервые Бакинский шопинг-фестиваль пройдет в столице Азербайджана с 10 апреля по 10 мая.

Напомним, что почетным гостем шопинг-фестиваля также станет и «танцующий миллионер» Джанлука Вакки, который посетит Баку 4 и 5 мая и выступит с диджейской программой.

В торговых объектах участников (участников-предпринимателей) фестиваля, помеченных специальными стикерами «Baku Shopping Festival – TaxFree», будет применяться процедура возврата НДС, что сделает шопинг еще более выгодным и привлекательным.

Во время фестиваля планируется организация и проведение большого числа развлекательных мероприятий, а многочисленные сюрпризы, розыгрыши и подарки превратят фестиваль в настоящий праздник.

Следующий фестиваль будет проведен в октябре этого года.

A.C.

