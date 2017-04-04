Иран заключил сделку с Boeing на покупку 60 самолетов

2017-04-04 13:57 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Иранская и американская авиакомпании Aseman и Boeing подписали соглашение о покупке Исламской Республикой 60 самолетов Boeing.

Стороны достигли соглашения о приобретении Ираном самолета Boeing 737 MAX, сообщает агентство IRNA. Сделка была заключена во вторник в Тегеране, говорится в сообщении.

По условиям сделки, Иран будет постепенно получать самолеты, начиная с 2019 года.

Согласно условиям сделки, Иран получит, как минимум пять самолетов из 60 заказанных в 2019 году.

Ранее в январе Иран получил свой первый совершенно новый самолет - Airbus A321 после нескольких лет эмбарго.

(Автор: Эльмира Таривердиева. Редактор: Хазар Ахундов)