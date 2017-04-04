Erdoğan'dan Putin'e 'İdlib' mesajı: Astana sürecini heba edebilir

2017-04-04 15:24 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

St. Petersburg metrosundaki terörist saldırıya ilişkin Rus mevkidaşı Putin'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'deki katliama da işaret etti. Bu tür insanlık dışı saldırıların kabul edilemez olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunların Astana süreci kapsamındaki tüm emekleri heba etme riski taşıdığına da dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, St. Petersburg’da dün metroda meydana gelen terör saldırısından dolayı derin üzüntü duyduğunu belirterek, Putin'in şahsında tüm Rus halkına taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırıda hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme vesilesiyle bu sabah İdlib’te sivillere yönelik bir saldırıda kimyasal silah kullanıldığına da değindi. Bu tür insanlık dışı saldırıların kabul edilemez olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunların Astana süreci kapsamındaki tüm emekleri heba etme riski taşıdığına da dikkati çekti.

'Suriye'de ateşkes sürmeli'

Terörle mücadelede işbirliğini daha da güçlendirmenin önemine işaret eden iki lider, Suriye'de kırılgan ateşkesin sürmesi için ortak çaba harcamanın gerekliliğini de vurguladılar.

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'in Han Şeyhun beldesine klor gazıyla saldırı gerçekleşti. Saldırıda en az 100 sivil hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.