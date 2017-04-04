Президенту Азербайджана вручен высший орден Сербии - ОБНОВЛЕНО-1

2017-04-04 14:14 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, посол Небойша Родич вручил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву высший орден Сербии, которого глава государства был удостоен в 2013 году за вклад в дело развития и укрепления дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Сербией.

Посол передал Ильхаму Алиеву поздравления от президента Сербии Томислава Николича по случаю вручения главе азербайджанского государства высшего ордена.

В свою очередь, президент Ильхам Алиев высоко оценил награду, которой его удостоили, и попросил выразить признательность президенту Сербии за поздравления. Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил о визите президента Сербии Томислава Николича в Азербайджан и проведенной с ним в Баку встрече.

В то же время, президент Азербайджана попросил передать поздравления Александру Вучичу по случаю его победы на последних президентских выборах в Сербии.

В ходе встречи было выражено удовлетворение успешным развитием двусторонних отношений между двумя странами, была высоко оценена проделанная Азербайджаном работа в сфере модернизации дорожной инфраструктуры Сербии.

***

12:45

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял чрезвычайного и полномочного посла Сербии в Азербайджане Небойшу Родича.

Как сообщает АПА, посол Небойша Родич вручил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву высший орден Сербии, которого глава государства был удостоен в 2013 году за вклад в дело развития и укрепления дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Сербией.

***

10:55

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял чрезвычайного и полномочного посла Сербии в Азербайджане Небойшу Родича.

Как сообщает АПА, информацию об этом распространила пресс-служба президента.