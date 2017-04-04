К убийству полицейских в Астрахани причастны радикальные исламисты

2017-04-04 14:33 | www.apa.az | 3

Радикальные исламисты причастны к убийству полицейских в Астрахани.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил губернатор Астраханской области Александр Жилкин в ходе экстренного заседания региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба.

«Сегодня ночью группа радикальных исламистов-ваххабитов, фактически спровоцировав дорожно-транспортное происшествие, совершила дерзкое нападение на сотрудников ГИБДД», — сказал Жилкин.

Он отметил, что уже установлен круг подозреваемых в совершении преступления. Сейчас их разыскивает полиция и ФСБ.

По версии следствия, 4 апреля около половины первого ночи у магазина «Магистраль» на улице Автозаправочная города Астрахани неизвестные напали на наряд ДПС. Они несколько раз выстрелили в полицейских, забрали табельное оружие и скрылись.