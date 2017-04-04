«Азеравтойол»: Некоторые улицы будут закрыты еще несколько дней – ФОТО

2017-04-04 12:44 | www.oxu.az | 2

Закрытие улицы Юсифа Сафарова для проведения ремонтных работ создало проблемы жителям этой улицы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, граждане жалуются, что не могут попасть в больницу Нефтяников, а местные жители утверждают, что не могут попасть к себе домой.

Водителям порекомендовали в качестве альтернативы использовать улицу Мехди Мехдизаде с односторонним движением.

По словам главы пресс-службы ОАО «Азеравтойол» Анара Наджафли, ремонтные работы на улице Юсифа Сафарова продлятся еще несколько дней. Он заявил, что работы должны быть завершены до конца недели.

Отметим, что в связи с ремонтными работами на улице Юсифа Сафарова - от пересечения с проспектом Гейдара Алиева в сторону центра города до пересечения с улицей Узеира Гаджибейли - движение автотранспортных средств будет полностью ограничено.

Дорога закрыта в ночь с 3 на 4 апреля и останется закрытой до завершения ремонтных работ. В качестве альтернативы водители смогут воспользоваться маршрутами: проспект Бабека - улица Фазаила Ибрагимова - проспект Ходжалы - улица Афияддина Джалилова, а также проспект Бабека - улица Наджафгулу Рафиева - улица Афияддина Джалилова.

А.М.

