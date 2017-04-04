СК установил личность предполагаемого смертника в Петербурге

2017-04-04 14:02 | www.trend.az | 3

Бомбу в петербургском метро мог привести в действие мужчина, останки которого были обнаружены в третьем вагоне поезда — его личность установлена, сообщила журналистам во вторник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, передает РИА Новости.

"Взрывное устройство мог привести в действие мужчина, фрагментированные останки которого были обнаружены в третьем вагоне поезда. Его личность установлена, но в настоящее время в интересах следствия данные о нем пока не разглашаются", — сказала она.