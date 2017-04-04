Любой теракт - вызов для каждого россиянина, включая президента - Песков

2017-04-04 14:08 | www.trend.az | 3

Сам факт того, что теракт в Петербурге совершен в момент нахождения там президента России Владимира Путина, заставляет задуматься, это предмет для анализа спецслужб, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Безусловно, сам факт того, что этот террористический акт был совершен в момент нахождения в городе главы государства — он заставляет задуматься и обращать на себя внимание. Это предмет для анализа специальных служб", — сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, не воспринимают ли в Кремле произошедший в петербургском метро взрыв как личный вызов президенту, который в этот день находился в северной столице.

"Любой террористический акт, который происходит в стране, является вызовом для каждого россиянина, включая главу государства, включая нашего президента", — добавил он.