В Киеве от Европейского вещательного союза требуют не вмешиваться в дела страны

2017-04-04 14:36 | www.apa.az | 3

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины раскритиковал Европейский вещательный союз за вмешательство во внутренние дела страны.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, текст обращения опубликован на сайте телеканала «UA: Перший».

Тем самым Украина отреагировала на заявление генерального директора ЕВС Ингрид Делтенре о возможном бойкоте Евровидения в Киеве рядом вещательных компаний Европы из-за запрета на въезд в страну для российской участницы Евровидения-2017 Юлии Самойловой.

Авторы обращения призвали ЕВС «уважать суверенитет Украины», не превращать организацию в «инструмент усиления чужих политических манипуляций» и не препятствовать подобными заявлениями нормальному проведению конкурса.

Ранее Служба безопасности Украины на три года запретила Юлии Самойловой въезжать в страну из-за того, что исполнительница в 2015 году выступала в Крыму.