В Украине похищены 8 автомобилей с грузами азербайджанских компаний

2017-04-04 14:39 | www.apa.az | 3

В украинских провинциях Полтава, Хмельницкий и Винница похищены еще 3 крупнотоннажные машины с грузами азербайджанских компаний.

Руководитель компании «Sufaris-Transport», осуществляющей перевозку одного из грузовиков, Сюбхан Сарыев сказал АПА, что автомобиль, перевозивший сливочное масло, пропал в Полтаве.

Груз принадлежал азербайджанской инвестиционной компании «Dapna LTD». С.Сарыев отметил, что водитель грузового автомобиля Олександр Симишко был найден и передан полиции: «Из его показаний выяснились интересные факты. Шофер заявил, когда отправлялся груз, машина была неисправна, а поскольку владелец машины Сергей Михайлюк находился за границей, он позвонил некоему Кириллу. Тот сказал, чтобы машину дали ему и ждали. Затем от Кирилла никаких вестей не было, и машина пропала».

Ответственный за один из автомобилей, перевозящий в Азербайджан сырье для консервов, Дмитри Михайлюк сказал АПА, что один грузовик был похищен в Хмельницком, а другой (с аналогичным товаром) в Виннице. По его словам, предполагается, что груз «пропал» по вине украинцев, которые являются владельцами машин: «В каждой машине был груз на сумму 300000 долларов США».



Как удалось установить АПА, в последние дни в Украине, в том числе Киеве, пропали еще 5 машин с грузами, принадлежащими азербайджанским компаниям.



Глава пресс-службы «Azərsun Holding» Афиг Сафаров заявил АПА, что груз, находящийся в одной из краденых машин, принадлежал их компании. По его словам, он не располагает информацией о том, какой именно груз был в машине. Он также подчеркнул, что компания проинформирована о краже других машин с грузами, принадлежащими азербайджанским компаниям.

Председатель Конгресса азербайджанцев по Ивано-Франковской области, предприниматель Матлаб Наджафов, ответственный за доставку грузов 2 из 10 украденных несколько дней назад автомобилей с товарами, принадлежащими различным азербайджанским компаниям, сказал АПА, что предположительно кражу совершила местная компания «Transimpeks LTD», которой и принадлежат машины: «К сожалению, местные правоохранительные органы серьезно не занимаются этим делом, поэтому никаких результатов нет. Предполагается, что подозреваемые в краже машин владельцы автомобилей служат общей сети. Это серьезно беспокоит азербайджанских предпринимателей. Несмотря на то, что мы обратились в связи с данным вопросом в посольство Азербайджана в Украине, никаких результатов нет».



Отметим, несколько ранее в Украине были украдены 10 крупнотоннажных автомобилей, принадлежащих азербайджанским компаниям. Автомобили вместе с грузом пропали в Хмельницкой и Черниговской областях Украины.