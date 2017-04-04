Ильхаму Алиеву вручен высший орден Сербии – ОБНОВЛЕНО + ФОТО

2017-04-04 12:51 | www.oxu.az | 2

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял чрезвычайного и полномочного посла Сербии в Азербайджане Небойшу Родича.

Как передает Oxu.Az, посол Небойша Родич вручил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву высший орден Сербии, которого глава государства был удостоен в 2013 году за вклад в дело развития и укрепления дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Сербией.

11:05

Во вторник, 4 апреля, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял чрезвычайного и уполномоченного посла Республики Сербия в нашей стране Небойшу Родича.

Об этом Oxu.Az передает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Н.О.

