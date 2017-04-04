Азербайджан с начала года увеличил производство электроэнергии

2017-04-04 14:19 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В январе-марте 2017 года на электростанциях ОАО "Азерэнержи" - главного производителя электроэнергии в Азербайджане, было выработано 6,04 миллиарда киловатт/часов электроэнергии против 5,9 миллиарда киловатт/часов, произведенных за аналогичный период 2016 года, говорится в сообщении ОАО, распространенном во вторник.

В сообщении отмечается, что в марте текущего года электростанциями ОАО было выработано свыше 1,96 миллиарда киловатт/часов электроэнергии против 1,9 миллиарда киловатт/часов, выработанных в марте прошлого года.

В 2016 году ОАО "Азерэнержи" было произведено 22,6 миллиарда киловатт/часов электроэнергии против около 22,5 миллиарда киловатт/часов, произведенных в 2015 году.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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