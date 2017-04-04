Следующий раунд переговоров по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном пройдет в апреле

2017-04-04 14:30 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ - Следующий раунд переговоров по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном состоится в конце апреля в Баку, об этом Trend в среду сказала пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Майя Косьянчич.

По ее словам, новое соглашение предложит обновленную базу для политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между сторонами.

Первая встреча по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном, состоялась седьмого февраля в Брюсселе.

В ноябре Совет ЕС выдал мандат Европейской комиссии и высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по вопросу всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном.

Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года и больше учитывать общие цели и проблемы, с которыми сталкиваются сегодня ЕС и Азербайджан, говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

Соглашение будет отвечать принципам, одобренным в 2015 году в документе института Политики европейского соседства, и предложит обновленную основу для политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

На сегодня двусторонние отношения между ЕС и Азербайджаном регулируются на основе соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое было подписано в 1996 году и вступило в силу в 1999 году.

Новое соглашение предусматривает приближение законодательства и процедур Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС, что должно привести к улучшению доступа азербайджанской продукции на рынки ЕС. Сегодня ЕС остается основным торговым партнером Азербайджана.

(Автор: Анаханум Хидаятова)

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