В вагоне взорванного поезда петербургского метро обнаружили останки террориста

2017-04-04 14:43 | www.apa.az | 3

Взрывное устройство в поезде метро Петербурга мог привести в действие мужчина, фрагментированные останки которого были обнаружены в третьем вагоне.

Как сообщает АПА со ссылкой на lenta.ru, об этом говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).

«Его личность установлена, но в настоящее время в интересах следствия данные о нем пока не разглашаются», — отмечается в пресс-релизе.

В настоящее время следователи продолжают допросы, проводят осмотр, в том числе и записей с камер видеонаблюдения. Назначен ряд экспертиз, среди которых взрывотехнические и генетические.

Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле председателя Следственного комитета, отметили в ведомстве.