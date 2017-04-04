В вагоне взорванного поезда петербургского метро обнаружили останки террориста
2017-04-04 14:43 | www.apa.az | 3
Взрывное устройство в поезде метро Петербурга мог привести в действие мужчина, фрагментированные останки которого были обнаружены в третьем вагоне.
Как сообщает АПА со ссылкой на lenta.ru, об этом говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).
«Его личность установлена, но в настоящее время в интересах следствия данные о нем пока не разглашаются», — отмечается в пресс-релизе.
В настоящее время следователи продолжают допросы, проводят осмотр, в том числе и записей с камер видеонаблюдения. Назначен ряд экспертиз, среди которых взрывотехнические и генетические.
Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле председателя Следственного комитета, отметили в ведомстве.