В Москве в багажнике «Мерседеса» обнаружены тела двух армян

2017-04-04 14:43 | www.apa.az | 3

Стали известны имена двух мужчин, найденных мертвыми в багажнике «Мерседеса» в поселке Развилка Ленинского района Подмосковья.

Как сообщает АПА со ссылкой на news.am, один из убитых Хорен Маргарян является гражданином Армении. Второй погибший уроженец Абхазии Микаел Лалаян. По версии правоохранителей, мужчин перед ликвидацией пытали.

Легковой автомобиль «Мерседес», стоявший на улице Вишневой, обнаружил в понедельник вечером житель ближайшего дома. Ему показалось подозрительным, что незнакомая иномарка долго стоит возле его дома. Мужчина вызвал полицию. Стражи порядка решили досмотреть подозрительный авто и в присутствии понятых вскрыли «Мерседес». В багажнике они нашли два трупа. Эксперты сделали вывод, что мужчин перед убийством пытали, так как на теле и лице были видны синяки и ссадины. Следователи выдвигают версию, что это было заказное убийство, так как киллер первый выстрел произвел в тело, а контрольный в голову.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Елена Фокина сказала, что возбуждено уголовное дело по двум статьям УК - «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».