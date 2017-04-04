В теракте в метро Петербурга погибла известный кукольный мастер

2017-04-04 12:57 | www.oxu.az | 2

Ее куклы необычайно трогательные, с большими грустными глазами пользовались невероятной популярностью у коллекционеров. 4 апреля, в этот злополучный день Ирина Медянцева ехала провожать на автобус дочку. Они только-только зашли в метро «Сенная».

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на kp.ru.

Дождик, Домовой Сеня, Ангелы весны, такие необычные имена давала Ирина Медянцева своим творениям - маленьким, будуарным куклам.

Ее супруг Александр Каминский написал на своей странице в социальной сети: «Беда. Я потерял любимую жену».

Племянница Ирины Маша Левкина написала: «Моя тетя погибла в теракте в метро в Санкт-Петербурге. Закрыла собой свою дочку, которая сейчас в реанимации. У нашей семьи шок. Никогда не думала, что такая беда коснётся мою семью».

«Они только сели в метро на «Сенной», - рассказал «КП» супруг погибшей Александр. Наш звонок застал его в морге, где с утра проходит опознание трупов. - Мне дочка сразу позвонила, сказала, что случилось. Это ужасно! Такая беда!

Дочке Ирины и Александра 30 лет, и сейчас Ее здоровью уже ничего не угрожает.

«Слава Богу, у врачей хорошие прогнозы. Но жену мою уже никто не вернёт», - говорит Александр.

Ирина Медянцева занималась изготовлением своих кукол последние 15 лет. Ее авторские творения высоко ценились среди коллекционеров.

A.C.

