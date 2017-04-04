Путин: Свободы в интернете нет нигде

2017-04-04 13:05 | www.oxu.az | 2

Президент России Владимир Путин призвал не критиковать китайскую запретительную модель регулирования интернета, передает Oxu.Az со ссылкой на Meduza.

«Расхристанной квази-свободы в интернете нет уже нигде», - пояснил глава государства на медиафоруме Общероссийского народного фронта.

Отвечая на вопрос о том, надо ли ужесточить контроль за информацией, распространяемой в интернете, Путин сказал, что действующих мер достаточно.

«У нас есть ограничения, о них хорошо известно — это пропаганда суицида, детская порнография, пропаганда терроризма, распространение наркотиков и так далее. Это все функционирует», - добавил он.

«Запретили даже воинский парад, скоро все к чертям собачьим запретят», - процитировал президент слова песни Владимира Высоцкого. Путин напомнил, что в интернете «все, что не запрещено, все можно».

Китай в начале 2000-х годов начал создание системы по мониторингу и блокировке активности в интернете. Она позволяет блокировать как отдельные сайты, так и определенные поисковые запросы. Китайский «файервол» также не позволяет использовать наиболее популярные способы обхода блокировок.

Н.О.