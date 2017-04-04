Гянджа – город сокровищ (ВИДЕО,ФОТО)

2017-04-04 14:36 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Деятели культуры Азербайджана представили композицию, посвященную Гяндже. Песню "Gəncədə" на слова заслуженного деятеля искусств Азербайджана Баба Везироглу и музыку Севиндж Тофиггызы исполнил Аслан Гусейнов, сообщили Trend Life в пресс-службе композитора.

Гянджа — второй по величине и значимости город в Азербайджане после Баку. Он расположен на берегах реки Гянджачай, у подножий горного хребта Малый Кавказ. В архитектурных ансамблях Гянджи отражаются яркие национальные мотивы. Многовековая история города оставила много архитектурных памятников на его улицах. Расположение города на оживленных торговых путях (в древности здесь проходил Великий Шелковый Путь) и богатые медью и железом земные недра изначально определили хорошие возможности для развития в городе ремесла и торговли. Далеко за пределами Азербайджана всегда славились гянджинский шелк, фарфор и стеклянная посуда, а также вкуснейшие фрукты, выращенные на этой благодатной земле. Местная кухня считается одной из лучших в Азербайджане. Основание города относят к середине IX века, но первые поселения появились здесь еще в доисламский период, ориентировочно в седьмом веке, о чем свидетельствуют древние мавзолеи, найденные в этих местах. Согласно легенде, при закладке города был найден клад с несметными сокровищами, именно поэтому ему дали имя Город сокровищ - Гянджа.

Современный город Гянджа является одним из научно-образовательных и культурных центров страны. Невероятно красивый солнечный город, буквально утопающий в зелени садов, с каждым годом вызывает все больший интерес среди туристов.

Сегодня Гянджа принимает участие в глобальном туристическом проекте по восстановлению Великого Шелкового Пути, который соединит Гянджу с городами Китая и Азии.

Жители Гянджи гордятся своими достопримечательностями. При въезде в город путешественников встречает мавзолей великого поэта Низами. Гянджа неразрывно связана с именем этого поэта, поэтому в городе очень много изображений известного земляка. Мавзолей и по сей день является местом паломничества поэтов со всего мира.

Поистине незабываемым окажется посещение архитектурного ансамбля Шейха Бахауддина. Этот памятник зодчества XVII века включает в себя караван-сарай, мечеть Шаха Аббаса (Джума-мечеть), средневековую баню (Чекяк-Хамам).

Джума-мечеть была построена во времена Шаха Абасса, ее архитектор Шейх Бахауддин был астрономом, поэтому мечеть имеет одну интересную особенность. Ровно в полдень тень, падающая на западную стену строения, исчезает. Это значит, что пришло время полуденного намаза.

Чеяк-Хамам (баня) состоит из двух сообщающихся залов. Эта баня пользовалась особой популярностью среди горожан и проработала до 1963 года. Сегодня Чеяк-Хамам - это, прежде всего, памятник культуры, с 2002 года он находится под охраной ЮНЕСКО.

В городе есть несколько христианских церквей, заслуживающих внимания. На юге города находится церковь Александра Невского.

Бутылочный дом - одна из самых диковинных достопримечательностей Гянджи. Этот двухэтажный дом украшен приблизительно 50 000 стеклянных бутылок и камнями, привезенными из разных уголков бывшего СССР.

Любимое место отдыха гянджинцев - замечательный городской парк Хан Багы (Ханский сад), заложенный еще в середине XVIII века, во времена Гянджинского ханства.

Название озера Гёйгёль переводится как «Голубое озеро». Причиной тому послужил удивительный оттенок его прозрачных вод. У этого горного озера есть много и других названий: «Жемчужина Азербайджана», «Королева озер», «Великое произведение Создателя», «Азербайджанская Швейцария».

Расположенный рядом курорт Нафталан является уникальным источником лечебной нефти. Нафталановые ванны удивительным образом избавляют от болезней суставов, периферических сосудов, нервных, кожных, гинекологических и урологических заболеваний.

(Автор: Вугар Иманов)