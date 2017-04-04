Апрельские бои продемонстрировали, что Азербайджан способен изменить статус-кво - депутат

2017-04-04 14:48 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президенты стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ неоднократно заявляли о неприемлемости статус-кво, но не демонстрируют этого на деле, сказал во вторник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Сахиб Алиев.

Депутат расценил апрельские бои как послание странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ, напомнив, что произошедшее на фронте показало техническое превосходство азербайджанской армии.

По его словам, апрельские бои доказали стране-агрессору и ее покровителям, что Азербайджан способен изменить статус-кво, но просто не желает войны.

Сахиб Алиев отметил, что апрельские события продемонстрировали и геополитические возможности Азербайджана. «Армения ожидала поддержки, в том числе военной со стороны своих покровителей, но этого не произошло. В Ереване были уверены в том, что международные структуры выступят с обращениями, критикующими Азербайджан, но этого также не произошло», - отметил депутат.

Напомнив, что во время боев находился во фронтовой зоне в Тертере, Сахиб Алиев добавил, что в Армении полиция останавливала убегавших с фронта. «В Азербайджане же не могли остановить стремящихся на фронт добровольцев. Во время тех боев ни кто из проживающих в прифронтовой зоне азербайджанских жителей, не покинул свои дома. В Армении же оставили дома даже те, кто находился на расстоянии десятков километров от линии фронта», - подчеркнул депутат.

В ночь с первого на второе апреля 2016 года и в течение дня все приграничные позиции и населенные пункты Азербайджана подвергались интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных сил Армении. В результате артиллерийского обстрела населенных пунктов Азербайджана, расположенных вблизи линии противостояния, погибли шесть гражданских лиц, среди которых двое детей младше 16 лет, 26 человек были тяжело ранены.

В ходе четырехдневных боев подразделения Вооруженных сил Азербайджана освободили высоты в районе села Талыш, а также пункт Сейсулан, которые могли представлять угрозу для Геранбойского района и города Нафталан. Была взята под контроль стратегическая высота Леле Тепе, расположенная в направлении Физулинского района и позволяющая контролировать обширную территорию. Также в результате апрельских боев Вооруженные силы Азербайджана обеспечили контроль над дорогами в направлении Агдере-Мадагиз.

В боях были уничтожены принадлежащие армянам 30 танков, до 15 артустановок и укрепленных инженерных сооружений, уничтожены 320, ранены более 500 военнослужащих врага.

Пятого апреля с 12:00 на линии противостояния азербайджанских и армянских войск по соглашению сторон операции были остановлены.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)