Еще одна авиакомпания Ирана заказала самолеты «Boeing»

2017-04-04 14:48 | www.apa.az | 2

Иранская авиакомпания Aseman подписала во вторник в Тегеране соглашение с американской авиастроительной корпорацией Boeing о покупке 60 пассажирских самолетов.

Как сообщает тегеранское бюро АПА, в декабре крупнейший иранский авиаперевозчик Iran Air подписал с Boeing договор о приобретении 80 пассажирских самолетов - 50 Boeing 737 и 30 Boeing 777. По данным, поставки самолетов начнутся в 2018 году.

Отметим, поставки самолетов типа Boeing 737 MAX начнутся через два года. Boeing также согласилась оказывать авиакомпании Aseman техническую поддержку.