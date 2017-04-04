Министр обороны Азербайджана отправился с визитом в Саудовскую Аравию

2017-04-04 15:06 | www.apa.az | 2

Сегодня министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов отправился с официальным визитом в Королевство Саудовской Аравии.

Как сообщает АПа со ссылкой на сайт Минобороны, в рамках визита генерал-полковник З.Гасанов проведет двусторонние встречи с Хранителем двух святынь, Королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдулазизом Аль Саудом, заместителем наследного принца Королевства Саудовской Аравии, заместителем премьер-министра, министром обороны Мухаммедом бен Салман Аль Саудом и другими официальными лицами.

В ходе встреч будут обсуждены перспективы развития сотрудничества в военной сфере, и будет проведен обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.