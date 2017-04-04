Başbakan Yıldırım: Türkiye yeni anayasa ile terör belasının tamamen üstesinden gelecek

2017-04-04 16:14 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Başbakan Binali Yıldırım, Yozgat mitinginde referanduma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan, "Bunların derdi başka dert büyüyen yükselen Türkiye'nin önünü kesmek. Dert anayasa oylamasında evet çıkarsa dünyanın en büyük havalimanının tamamlanması. Benim adaalet bakanım sizin evladınız gidince kapılar kapanıyor, salonlar iptal ediliyor, bunun hesabını Yozgat sorar. Türkiye yeni anayasa ile terör belasının tamamen üstesinden gelecek." ifadelerini kullandı.



İşte o konuşmadan satır başları



"Bu sabah Şırnak'ta düzenlenen hain saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.Bu bir kez daha göstermiştir ki, bu ülkeyi bölmeye hiç bir alçağın gücü yetmeyecek.



MİLLETİN ÇÖZEMEYECEĞİ DERT YOKTUR



Her 10 senede bir Türkiye bir dayatma ile karşı karşıya kaldı. Bu anayasayı yapanlar göçmüş gitmiş, biz bunların yaptığı anayasa ile devam etmek zorunda mıyız? Bu anayasa dertlerimize çare bulamıyor. Siyasetteki dertlerin dermanı millettir. Milletin iyileştiremeyeceği hiç bir hastalık, hiç bir dert yoktur.



HDPMİLLETİN OYUNU KANDİL'E PEŞKEŞ ÇEKTİ



MHP ile bir araya gelerek Türkiye'nin işe yaramayan, çözüm üretmeyen anayasasını değiştirmek için çalışma yaptık.Dedik ki Sayın Kılıçdaroğlu bu tarihi adımda senin de bir katkın olsun, bizim hazırladığımızı beğenmiyorsan kendin bir teklif hazırla ikisini de oylayalım, millete götürelim. Ama CHP ne yaptı, Meclis'te kürsüyü işgal etti, milletvekillerini darp etti, her türlü rezaleti çıkardı. HDP ne yaptı, hendek kazmaktan bu işlere vakit bulamadı. HDP milletin oyunu Kandil'e peşkeş çekti.



DENSİZ, ALÇAK, SEN KİMSİN



HDP ve CHP bu dönemde ikiz kardeş gibiler. Kılıçdaroğlu bu değişikliğe millet evet dese de biz tanımayacağız. Buradan sesleniyorum Eyy Kılıçdaroğlu sen tanısan ne olur, tanımasan ne olur, zaten millet de seni tanımıyor. Gün yaklaştıkça bir vekili çıkmış densiz densiz konuşuyor. "Evet çıkarsa evet verenleri yunana denize döktüğümüz gibi denize dökeceğiz" diyor. Densiz, alçak, sen kimsin bu milleti böyle tehdit ediyorsun.



BUNLARIN DERDİ BÜYÜYEN TÜRKİYE



Bunların derdi başka dert büyüyen yükselen Türkiye'nin önünü kesmek. Dert anayasa oylamasında evet çıkarsa dünyanın en büyük havalimanının tamamlanması. Benim adaalet bakanım sizin evladınız gidince kapılar kapanıyor, salonlar iptal ediliyor, bunun hesabını Yozgat sorar. Türkiye yeni anayasa ile terör belasının tamamen üstesinden gelecek."