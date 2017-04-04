Русская община Азербайджана приняла заявление в связи с ликвидацией ВАК

2017-04-04 16:18 | www.apa.az | 3

Русская община Азербайджана приняла заявление в связи с ликвидацией Всероссийского азербайджанского конгресса.

Как сообщили АПА в Республиканском Совете Русской общины Азербайджана, в заявлении говорится:

«Русская община Азербайджана выражает решительный протест в связи с решением определённых государственных структур России о ликвидации крупнейшей общественной организации России «Всероссийский Азербайджанский Конгресс» и считает, что за этой политической провокацией стоят определённые силы, пытающиеся вбить клин в дружеские партнёрские отношения между Россией и Азербайджаном, между русским и азербайджанским народами.

Всероссийский Азербайджанский Конгресс всегда осуществлял свою деятельность в рамках законов Российской Федерации. Общественно-политическая стабильность, лояльность к политическому строю России были всегда неизменным приоритетом деятельности ВАК.

Ликвидация общественной организации «Всероссийский Азербайджанский Конгресс», с которой Русскую общину Азербайджана связывают крепкие деловые отношения, совместная работа по развитию культурных и духовных связей между русским и азербайджанским народами, не может не беспокоить и русское население Азербайджанской Республики.

Общественная организация «Русская община Азербайджана» в своей деятельности в Республике ощущает поддержку и всестороннее внимание со стороны высокого руководства Азербайджана, правительственных, государственных органов Республики.

В Азербайджане находит всемерную поддержку сохранение и развитие русского языка и русской культуры, функционируют 350 школ с обучением на русском языке, во всех высших учебных заведениях имеются факультеты с обучением на русском языке, где обучаются более 16 000 студентов, осуществляется государственная поддержка русской православной церкви».

Также в заявлении подчеркивается, что на фоне активной поддержки Азербайджаном деятельности общественной организации «Русская община Азербайджана», странно выглядит неуважительное, недоброжелательное отношение российских государственных структур к авторитетной и многочисленной азербайджанской диаспоре в России и её крупнейшей организации – «Всероссийский Азербайджанский Конгресс»:

«Русская община Азербайджана считает ликвидацию ВАК серьёзной политической и стратегической ошибкой некоторых государственных чиновников России и надеется, что правительство Российской Федерации примет все меры для содействия в сохранении крупнейшей общественной организации России – «Всероссийский Азербайджанский Конгресс».