В рамках системы «Зеленая карта» в этом году заключено 5180 договоров

2017-04-04 16:21 | www.apa.az | 3

В первом квартале текущего года страховщиками Азербайджана, обладающими правом осуществлять деятельность в рамках системы «Зеленая карта», заключено 5 180 международных договора страхования.

Как сообщили АПА-Экономикс в Бюро обязательного страхования, из них 2 756 договоров пришлось на транспортные средства, следующие в Турцию и Иран, 2 274 – в Россию, Молдову и Украину, 150 – в другие страны-участницы системы (за исключением Беларуси и Израиля). За отчетный период страховые взносы по международным договорам страхования составили 381 422 манатов. В структуре договоров системы «Зеленая карта» 4 155 договоров заключены по легковым автомобилям, 539 - грузовым, 457 - прицепам, 27 - автобусам, 2 - мотоциклам.

В настоящее время 13 страховых компаний-членов Бюро обязательного страхования обладают правом на заключение договоров в рамках системы «Зеленая карта» (Азербайджанская государственная страховая коммерческая компания, Ateshgah Insurance, Standard Insurance, Ata Insurance, Xalg Insurance, PASHA Insurance, AXA-Mbask, AzSigorta, Mega Insurance, Silkway Insurance, Azerbaijan İndustry Insurance, Gala Insurance и Gunay Insurance).