Полад Бюльбюльоглу о будущем ЮНЕСКО

2017-04-04 13:31 | www.oxu.az | 2

Приоритетом Полада Бюльбюльоглу, действующего посла Азербайджана в РФ, в случае его избрания на пост генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), будет минимизация «политических баталий» в этой структуре.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил посол в интервью «Российской газете».

«Полагаю важным свести политические баталии в ЮНЕСКО к минимуму. Для конфронтации, увы, и без того есть множество форматов. Задача же ЮНЕСКО — искать мира через активность в гуманитарной сфере», - заявил П.Бюльбюльоглу в интервью «Российской газете».

Кроме того, дипломат полагает, что в ЮНЕСКО необходима адаптация к сложным кризисным условиям.

«Необходима серьезная адаптация организации к нынешним сложным кризисным условиям. Но, как говорят, дорогу осилит идущий. Свою часть пути в этом направлении я пройти готов. И надеюсь, что во взаимодействии со всеми партнерами нам будет чем гордиться в конце этого пути», - отметил П.Бюльбюльоглу.

Как сообщалось ранее, в связи с завершением срока деятельности действующего гендиректора ЮНЕСКО Ирины Боковой, согласно процедурам организации, на это место Баку выдвинул кандидатуру П.Бюльбюльоглу.

Н.О.