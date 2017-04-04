Число российских туристов в Анталии выросло в 8 раз

2017-04-04 15:34 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Число российских туристов, посетивших турецкий город Анталию в марте, выросло на 816 процентов по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, сообщают во вторник турецкие СМИ.

В марте в Анталию прибыли 24 134 российских гражданина.

Несмотря на это, число прибывших в Анталию из-за границы в прошлом месяце сократилось на 35,6 процента и составило 165 741 человек.

В январе-марте этого года в Анталию прибыли 337 663 иностранца, что на 27 процентов меньше по сравнению с показателем этого же периода прошлого года.

За данный период число российских туристов выросло на 672 процента.

(Автор: Орхан Гулузаде. Редактор: Ирина Парфёнова)

@o_quluzade