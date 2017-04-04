Посольство США заявило о взятках и давлении на граждан на выборах в Армении

2017-04-04 15:43 | www.trend.az | 3

Подтвердилась информация о предвыборных взятках и давлении на избирателей, во время парламентских выборов в Армении, говорится в заявлении посольства США в Ереване, сообщило во вторник в агентство "АРКА".



"Посольство США солидарно с предварительной оценкой миссии наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ/ОБСЕ), согласно которой имели место взятки и давление на избирателей", - отмечается в пресс-релизе.



В посольстве отметили, что США продолжат мониторить и анализировать отчеты международных и местных наблюдателей, а также судебные разбирательства, связанные с жалобами на нарушения в ходе выборов.

2 апреля в Армении прошли выборы в Национальное Собрание шестого созыва. В них принимали участие пять партий и четыре партийных блока. Это первые в республике общегосударственные выборы после принятия конституционных реформ 2015 года, предусматривающих переход к парламентской форме правления по истечении срока полномочий действующего главы государства в 2018 году.



Согласно предварительным результатам ЦИК после обработки данных со всех 2009 избирательных участков, в парламент проходят четыре политических силы - правящая Республиканская партия Армении, которая набирает 49,12% голосов, блок "Царукян" (27,32%), блок "Елк" (Исход) - (7,77%) и АРФ Дашнакцутюн (6,57%).