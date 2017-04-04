Назначен новый член правления Expressbank

2017-04-04 16:34 | www.apa.az | 3

Мехман Мамедов назначен членом правления ОАО Expressbank. Как передает АПА-Экономикс, ранее М.Мамедов являлся директором Департамента по кредитам в Expressbank.

Таким образом, число членов правления банка достигло 3-х. Недавно Эмин Мамедов, который долгие годы являлся председателем правления, был назначен на должность председателя Наблюдательного совета. Ильхам Габибуллаев назначен председателем правления, а Орхан Вахабов – заместителем председателя правления.