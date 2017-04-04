В Баку снесли гараж ректора

2017-04-04 13:50 | www.oxu.az | 2

Ректор Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности Мустафа Бабанлы обратился в суд по поводу компенсации за снос принадлежавшего ему гаража.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, вместе с неким Наилем Байрамовым ректор выдвинул иск против Исполнительной власти Бинагадинского района. Он также привлек к процессу Минфин в качестве третьего лица.

Истцы потребовали от исполнительной власти компенсации за снесенный гараж. 3 февраля Бакинский административно-экономический суд отклонил иск М.Бабанлы.

Минфин и ИВ Бинагадинского района подали апелляционную жалобу на решение. Дело было взято в производство, и процесс продолжится сегодня (4 апреля 2017 года) под председательством судьи Бакинского апелляционного суда Эльмиры Нагиевой.

У.А.

