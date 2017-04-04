Азербайджанские гимнасты встретились с писателем Чингизом Абдуллаевым (ФОТО)

2017-04-04 15:44 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Баку в Национальной арене гимнастики прошла встреча гимнастов с секретарем Союза писателей Азербайджана, президентом ПЕН-клуба страны Чингизом Абдуллаевым.

Писатель рассказал о себе, ответил на вопросы детей про карьеру, стремление к успеху, поделился интересными историями из своей жизни, рассказал о своих главных жизненных принципах и ценностях, а также о своем отношении к гимнастике.

"Вы знаете, гимнастика для меня ассоциируется с музыкой. Здесь присутствуют элементы эстетики, красоты. Многие люди ходят на гимнастику не только для спортивного интереса, но и для того, чтобы получить эстетическое удовольствие. Гимнастика не просто спорт - здесь нет таких же критерий победы, как в других видах спорта. Например, в футболе ты забил гол и победил, а в гимнастике присутствует субъективность", - сказал Абдуллаев.

В конце писатель раздал автографы детям, некоторые из которых, в свою очередь, вручили подарки писателю в честь его предстоящего дня рождения.

(Автор: Анвар Мамедов)